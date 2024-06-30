​В больницу Сургута поступили оборудования для восстановления пациентов после инсульта

С начала года в реабилитационных отделениях БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» ввели в эксплуатацию высокотехнологическое оборудование. Технологии помогают пациентам ускорить процесс восстановления после инсульта и травм, сообщает Депздрав Югры.

«Для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы перечень физиопроцедур пополнила транскраниальная магнитная стимуляция. Новый аппарат магнитными импульсами воздействует на головной и спинной мозг, мышцы, структуры периферической нервной системы. В качестве ответной реакции получаем уменьшение болевого синдрома, возвращение силы и движения в конечностях. Физиопроцедура назначается строго по медицинским показаниям. Стимулятор моет применяться в различных областях медицины. Мы используем его для борьбы с нейропатическими болями, последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, травм, болезни Паркинсона. В комплекте с установкой ― специальное регулируемое кресло, которое позволяет обеспечить маломобильному пациенту удобное положение во время сеанса», ― объяснила исполняющий обязанности заведующего отделением медицинской реабилитации второго этапа Юлия Викторова.

Сразу в двух реабилитационных отделениях установили интерактивные тренажерные комплексы для восстановления пальцев рук и кистей. За ним могут одновременно заниматься несколько пациентов. На каждой рабочей зоне есть монитор, где изображены игры с заданиями. За счет ритмичных движений в определенном порядке эффективно разрабатываются различные группы мышц.

«Похожий принцип и у новых беговых дорожек, также дополненных визуализацией и БОС. Тем, кто вынужден заново учиться ходить, это помогает улучшить координацию и скорректировать шаг. На экране можно увидеть отклонение от оси во время движения, меняющуюся скорость и другие параметры», ― добавили в сообщении.

В травмбольнице Сургута продолжается улучшение реабилитационной службы. Поставки оборудования запланированы почти на весь год. Кроме того, скоро в больницу поступит высокотехнологическая стабилоплатформа для тренировки навыков равновесия и опоры.