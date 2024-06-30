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​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели»

На празднике присутствовали около 2 400 сургутских выпускников

​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели»
Фото: Администрация Сургута

Накануне, 29 июня, в Сургуте в Ледовом дворце спорта состоялся традиционный ежегодный выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели». На нем собрались примерно 2 400 выпускников. Информацию об это сообщили в Администрации города.

«Это не просто завершение школы, это шаг во взрослую жизнь. Мы очень гордимся вами. Вы блестяще справились с Государственной итоговой аттестацией, сделали настоящий подарок городу в год его 430-летия. У нас 14 стобалльных результатов! Уверена, что опыт, который вы получили в школе, позволит вам стать успешными, приносить пользу родному городу, Югре и России», ― обратилась к бывшим одиннадцатиклассникам заместитель Главы Сургута Анна Томазова.

В программу вечера вошли подведение итогов конкурса на лучший видеоролик, поздравления родителей, яркие концертные выступления творческих коллективов Сургута, а также выступление кавер-группы PoluyanoVa-band.

«Поздравляю вас с Днем молодежи и окончанием школы. Вы находитесь на пороге одного из самых важных событий в вашей жизни. Сейчас вам придется принимать серьезные решения о своем будущем, профессии, с которой свяжете жизнь. Хочу пожелать вам принимать решения своим сердцем, тогда вы точно не ошибетесь в выборе дальнейшего пути», ― обратился к выпускникам депутат Думы Сургута Артем Гаврилов.

Настоящим подарком в этот праздничный день стало выступление хэдлайнера выпускного бала – певца и блогера Amirchik.

Ранее мы писали, что в этом году школы Сургута выпустили 2 392 ученика.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 80, комментариев: 0
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