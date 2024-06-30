Полиция Сургутского района поучаствовала во Всероссийской ярмарке вакансий

Накануне, 28 июня, в Сургуте состоялась Всероссийская ярмарка вакансий. В ней приняли участие полицейские Сургутского района. С требованиями, льготами и преимуществами службы соискателей познакомила старший специалист направления по связям со СМИ ОМВД России Элина Корнеева, сообщили в пресс-службе ОМВД России по району.

Полиция Сургутского района объявила набор в следующие подразделения:

― Патрульно-постовая служба полиции;

― Охранно-конвойная служба;

― Отдел уголовного розыска;

― Отдел дознания;

― Следственный отдел;

― Дежурная часть;

― Отдел участковых уполномоченных полиции.

Сотрудники правоохранительных органов ищут в команду кандидатов в возрасте до 50 лет, с крепким здоровьем, отсутствием судимости, с образованием не ниже среднего полного или среднего профессионального.

Кроме того, соискателей обеспечат бесплатным жильем в общежитии МВД, достойной заработной платой, полным соцпакетом и возможностью карьерного роста.