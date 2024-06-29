В Сургуте всех желающих научат правильно ездить на электросамокатах

В Сургуте в это воскресенье, 30 июня, пройдет обучающее мероприятие по использованию электросамокатов. Лекция и практические занятия состоятся на площадке около Ледового дворца спорта по адресу Югорский тракт, 40. Организаторы мероприятия - сургутская ГИБДД и сервис каршеринга Whoosh при поддержке администрации города, пишет «Сургутская трибуна».

В программе мероприятия - лекция о правилах движения и том, как устроен самокат. После этого инструкторы проведут практические занятия на полигоне, где участники смогут научиться безопасно и ответственно управлять электросамокатами.

Мероприятие пройдет с 13:00 до 17:00. Предварительная запись и регистрация не требуются, все желающие смогут присоединиться к обучению.