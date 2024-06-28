СГЭС и дачники встретились за круглым столом

Накануне дачники и энергетики Сургута обсудили подготовку электрохозяйства садовых товариществ к зиме. Встреча прошла в формате круглого стола. Сургутянам рассказали об этапах реконструкции электросетей и увеличении мощности в дачных поселках, сообщает пресс-служба СГЭС.

«В этом году специалисты СГЭС строят новые высоковольтные линии электропередач (ЛЭП) в десяти кооперативах, устанавливают восемь дополнительных трансформаторных подстанций (КТПН) общей мощностью 7.1 МВА. Уже готовы площадки для новых питающих центров, ожидается монтаж оборудования и подключение КТПН с последующим перераспределением нагрузок в СОНТ», ― прокомментировал заместитель исполнительного директора СГЭС Сергей Ковин.

Помимо этого, энергетики обратили внимание садоводов на то, что они спиливают деревья и кустарники, расположенные в охранной зоне ЛЭП.

«Обрезка деревьев, растущих под проводами ЛЭП проводится для повышения надежности электроснабжения. При сильных порывах ветра ветки деревьев задевают провода, могут упасть на воздушную линию, высока вероятность повреждения оборудования или возникновения пожара», ― отметил начальник сетевого района СГЭС Николай Резвухин.

Также на встрече сообщили об установке приборов учета электроэнергии с фиксацией мощности. В этом году запланирован монтаж около 3 000 «умных» счетчиков в садовых товариществах.