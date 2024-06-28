Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

29 июня

Молодежная акция «Арт-пикник»

Место проведения: Парк «За Саймой», вход со стороны улицы Сибирская. Время: 14:00.

Жители Сургута могут с пользой провести время на свежем воздухе. В программу акции входит несколько тематических зон. Участники мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классах, поиграть вместе с семьей в активные и настольные игры. Кроме этого, на площадке пройдет фитнес-тренировка для всей семьи, танцевальные семейные мастер-классы и показательные выступления танцевальных Кавер-групп.

Телефон для справок: 24-00-12. Вход свободный. 0+

Фотовыставка «Праздник города»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2, первый этаж. Время: по расписанию работы учреждения.

В честь 430-летия Сургута горожан приглашают на фотовыставку, которая познакомит их с историей этого торжества.

Телефон для справок: 51-68-20. Цена билета: детский — 50 рублей, взрослый — 150 рублей. 0+

Беседа «Человек и его предназначение»

Место проведения: Библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 13:00.

На пути к поиску своего предназначения в жизни могут возникнуть сомнения и страхи. В этой ситуации главное ― понять, кто мы такие, чтобы как можно быстрее встроиться в свою систему и почувствовать движение жизни. У горожан есть возможность разобраться, что для них ценно и научиться формировать свои ориентиры. В этом им поможет клинический психолог, мастер легализации правды, коуч и системный практик Любовь Гончарук. В ходе мероприятия участникам представят обзор книг по данной теме.

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Открытый микрофон

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Сургутян приглашают выступить на музыкальном вечере, показать себя и послушать других. В программу мероприятия входит музыка, акустика, рок, рэп и все прочее. С заявками на участие писать в личные сообщения Невесомости во «ВКонтакте».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия — 300 рулей, на входе – 500 рублей. 16+

30 июня

Выставка «Город С»

Место проведения: МБУК «Сургутский краеведческий музей», улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: с 10:00 до 17:00.

Выставочный проект музея посвящен трехсотлетнему периоду истории города. На выставке представлено более 1 000 предметов из археологического собрания Сургутского краеведческого музея, фондов фарфора и костюма, историко-бытовых коллекций, фонда редкой книг. Предметы и коллекции дополнены макетами городских сооружений и речных судов, бороздивших дикие, неизведанные северные реки.

Телефон для справок: 23-85-66. Цена билета: детский ― 50 рублей, взрослый ― 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Игровая программа «Игры для думания»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 15:00.

Сургутян приглашают на игровую программу, где они познакомятся с интеллектуальными народными развлечениями ханты и манси — с играми, направленными на развитие памяти и логического мышления (национальные головоломки, веревочное плетение). Кроме того, каждый участник изготовит одну их самых распространенных головоломок обско-угорских народов — «Палочку стоимостью пяти лошадей», научится ее разгадывать и узнает историю ее появления.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+