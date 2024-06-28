Жителей Сургута предупредили о сильном дожде с грозой

Завтра, 29 июня, в Сургуте ожидается неблагоприятная погода. Прогнозируются сильный дождь, ветер порывами до 15-20 м/с и гроза, сообщает пресс-служба МКУ «ЕДДС Сургута».

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 июня в Сургуте ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с сильным дождем, ветром порывами до 15-20 м/с, грозой», ― сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что МЧС обращались с предупреждением о неблагоприятной погоде к жителям ХМАО. Горожан предупреждали о сильном дожде и ветре.