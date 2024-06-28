Utair расширил программу полетом в Баку

С июня жители Сургута могут летать в Баку три раза в неделю, а жители Тюмени ― два раза в неделю. Авиакомпания Utair решила расширить программу полетов по этому маршруту, сообщила пресс-служба компании.

«Этим летом мы вдвое увеличили программу полетов в Азербайджан. Кроме Баку, Гянджи и Нахичевани, в нашем расписании появилось новое направление — Ленкорань. Все рейсы пользуются большой популярностью у наших пассажиров», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Из Сургута рейсы в столицу Азербайджана теперь выполняются по средам, пятницам и воскресеньям, из Тюмени — по средам и пятницам.