В ГСК-96 «Сибиряк» собрали инициативную группу, чтобы выбрать нового председателя

В ГСК-96 «Сибиряк» вновь назревает скандал: собственники гаражей планируют досрочно сменить председателя путем общего голосования. Претензий собралось много, в том числе подделка подписей и кумовство. Между тем главой «Сибиряка» последние несколько лет является Галина Заболотная. Ранее она считалась бухгалтером кооператива, однако после продвинулась по службе. Как это произошло − для собственников гаражей неизвестно, ведь они не участвовали в голосовании.

«Нас просто передают как по наследству от одного председателя нелегитимного к другому. Они подделывают документы, относят выписку из протокола в налоговую, и там их регистрируют», − прокомментировал «СургутИнформ-ТВ» собственник гаража в ГСК-96 «Сибиряк» Григорий Мороз, который возглавил реформу.

Горожане создали инициативную группу, чтобы выбрать нового председателя. Голосование продлится до конца лета, в нем может принять участие любой желающий.

В то же время председатель ГСК никак не комментируют происходящее. По словам собственников, глава кооператива даже заставляет подчиненных срывать объявления о голосовании.

Ранее сургутянка пожаловалась на ГСК-96 «Сибиряк» за незаконную передачу гаража. В частности, собственность каким-то образом перешла сыну Галины Заболотной.