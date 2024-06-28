Пик половодья в реке Сайма в Сургуте ожидается в течение недели

В центральном парке Сургута река Сайма вышла из берегов. Специалисты ожидают, что пик половодья будет достигнут в течение недели, сообщает телеграм-канал администрации Сургута.

«По информации управления по делам ГО и ЧС, повышение уровня воды в реке Сайма связано с повышением уровня воды в реке Обь. Закрытие шлюза на мостовом переходе на ул. Мелик-Карамова полностью не исключает поступление воды из реки Обь в реку Сайму, так как на шлюзовой камере по проекту имеются окна перелива, через которые при высоком уровне вода поступает в реку Сайма», - говорится в сообщении.

Ожидается, что после достижения пика половодья уровень воды в реке начнет снижаться.

Река Сайма вышла из берегов накануне. Частично затопило деревянную набережную, пешеходные дорожки пока сухие.