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​В ХМАО произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В Сургуте водитель «Kia» столкнулся с четырьмя автомобилями

​В ХМАО произошло ДТП с участием пяти автомобилей
Фото: Госавтоинспекция Югры

Накануне, 27 июня, в Сургуте произошло ДТП с участием пяти автомобилей. 24-летний водитель «Kia» не выдержал безопасной дистанции и столкнулся сразу с четырьмя автомобилями, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«27 июня 2024 года около 12:15 на улице Аэрофлотская в городе Сургут, 24-летний водитель «Kia», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно движущимися транспортными средствами: «Ваз», «Hyundai», «Toyota» и «Камаз», ― говорится в сообщении.

В результате ДТП виновник автоаварии и его два пассажира получили травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб и четыре получили травмы.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 120, комментариев: 0
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