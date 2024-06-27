В Сургуте на улице Аэрофлотской погиб человек в массовом ДТП

Сегодня днем, 27 июня, на улице Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошли две аварии по разные стороны. Первое ДТП случилось по направлению в аэропорт − столкнулись четыре машины, сообщает OMEDIA!

«Около 12:30 на улице Аэрофлотская, в городе Сургут произошло столкновение двух транспортных средств: «Kia» и «Suzuki». По предварительным данным, водитель Suzuki вышел для осмотра повреждений, в этот момент на него допустил наезд автомобиль «Газель». От полученных травм мужчина скончался», − раскрыли подробности в Госавтоинспекции Югры.

Пятерых пострадавших в ДТП госпитализировали в сургутский травмцентр.

Очевидцы сообщают, что проезжающие мимо водители, снимавшие на телефоны ДТП, могли повлиять на исход событий.

«Как очевидец первого и второго ДТП. Уважаемые люди, которые снимали на телефоны в то время, когда проезжали место ДТП. По вашей вине вы тормозили движение ТС, в связи с этим и притормозил Камаз, в который приехала та машина, где ехали люди, находящиеся на носилках. Делайте выводы!» − поделился один из местных жителей в комментариях в группе во «ВКонтакте» «К-Информ».

Полицейские выясняют подробности инцидента.