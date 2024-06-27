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Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...

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​Дурной пример: сургутянин прыгнул в реку Сайма

Сургутяне осудили горожанина за прыжок с моста в реку Сайма

​Дурной пример: сургутянин прыгнул в реку Сайма
Фото и видео: СургутИнформ-ТВ

Вчера, 27 июня, сургутяне заметили, как мужчина залез на мост и совершил прыжок в реку Сайма. Инцидент произошел в парке «За Саймой», видео с опасным трюком поделились журналисты «СургутИнформ-ТВ».

«Если он не думает о себе, своей семье, то Бог с ним... Но это же нарушение общественного порядка и самое главное − дети посмотрят и будут думать, чем мы хуже... А вот это уже беда!» − осудил поступок местный житель в комментариях под публикацией.

Напоминаем, что с приходом тепла реку Сайма в Сургуте заполонили любители купания. При этом в городе нет разрешенных мест, где можно охладиться в жаркий день.

Ранее золотистый стафилококк нашли в воде протоки Каюковская в Лангепасе.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 160, комментариев: 0
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