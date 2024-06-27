Власти Сургута рассказали о борьбе с клещами

Власти Сургута запланировали на это лето три противоклещевые обработки. Одна из них уже прошла. Результат − ни одного клеща на обработанной территории не обнаружено, рассказали в пресс-службе администрации.

«Мы проводим три обработки против клещей на территории общего пользования, учебных заведений, детских садов, школ, объектов здравоохранения, спортивных объектов. Всего 310 объектов на площади 440 гектаров. Вторая обработка запланирована 25 июня по 7 июля, но в связи с прогнозами о неблагоприятной погоде, мы на день-два сдвинем график обработки», − рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Подчеркнем, по состоянию на 20 июня с начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировали 2 318 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания паукообразных. 156 случаев − в Сургуте, сообщает окружной Роспотребнадзор.