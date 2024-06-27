Афиша мероприятий на День молодежи в Сургуте

28 июня

Выставка молодых художников

Место проведения - Молодежный центр «Цвет», Быстринская улица, 20. Время: 18:30

На выставке молодых художников будут проводиться мастер-классы по живописи и рисованию, где посетители могут самостоятельно попробовать свои силы в создании произведений искусства.

Вход свободный. 0+

29 июня

Спортивное испытание «Лига первых»

Место проведения: ул. Заячий Остров, аэродром «Боровая». Время: 10:00 – 17:00.

Спортивное мероприятие, где жители Сургута могут соревноваться в скорости, выносливости и силе. На месте будут разные игры и эстафеты.

Вход свободный. 0+

«Кубок закаленных Севером»

Место проведения: спортивный комплекс «Олимп», ул. Университетская 21/2. Время: 12:00 – 15:00.

Это мероприятие — силовой конкурс. Для участия в нем необходимо собрать себе команду из пяти человек старше 18 лет: две женщины и трое мужчин. Подать заявку можно на почту legion-metodist@mail.ru до 16:00 часов 28 июня.

Телефон для справок: 50-30-88. 18+

Творческая площадка «Движения Первых»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, пр. Набережный, 37. Время: 11:00 – 15:00.

На площадке Движения Первых каждый из сургутян сможет принять участие в увлекательных интерактивах, играх и квестах.

Вход свободный. 0+

Молодежная акция «AРТПИКНИК»

Место проведения: Городской парк «За Саймой», вход со стороны Сибирской улицы. Время: 14:00 – 17:00

На мероприятии будут проходить различные мастер-классы, от вязания без спиц с использованием крупной пряжки до создания собственных комиксов и росписи макетов арт-объектов.

Вход свободный. 0+

30 июня

«Ученые среди нас»

Место проведения: ул. Каролинского, 14/2, Школа 21. Время: 12:30 – 17:00.

На мероприятии будут присутствовать спикеры из Сургута, Москвы, Камчатки и Якутии. Они поделятся знаниями в сферах «Наука и нефть» и «Наука и творчество».

Вход свободный. 0+

Экологический квест «Чистые игры»

Место проведения: от ул. Речная, Береговая зона реки Обь, до Югорский тракт, 54. Время: 13:00 – 15:00.

Сургутян ждут командные соревнования по сбору и сортировке мусора в формате небольших фестивалей с элементами экологических квестов.

Вход свободный. 0+

Документальный театр, Творческие мастер-классы

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков 2. Время: 14:00 – 15:20

Сургутян продолжат радовать разнообразными творческими мастер-классами, а также удивят документальным театром.

Вход свободный. 0+

Квиз «МОЗГВА» МОЛОДЕЖНАЯ

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков 2. Время: 15:30 – 18:00.

Участники этих двух мероприятий смогут опробовать себя в самом разном творчестве. Лучшим вариантом будет прийти туда со своей семьей!

Вход свободный. 0+

Концерт под открытым небом «СРЕДА ОБИТАНИЯ»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков 2. Время: 18:00 – 20:30.

Конечная точка гуляний – громкий концерт с уникальной атмосферой и развлечениями для посетителей разных возрастов.

Вход свободный. 0+