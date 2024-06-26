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В Сургуте активно строятся станции скорой помощи и переливания крови

Представители «ЕР» провели ревизию строительства двух медицинских объектов в Сургуте

В Сургуте активно строятся станции скорой помощи и переливания крови
Фото администрации Сургута

В Сургуте вмикрорайоне 31А активно ведется строительство двух медицинских объектов: Станции скорой медицинской помощи и Станции переливания крови. Оба объекта строятся в рамках «Карты развития Югры», регионального компонента народной программы партии «Единая Россия». Оценку качества и хода выполнения работ недавно провела специальная комиссия, состоящая из представителей администрации, думы и общественных деятелей.

Строительные работы, начавшиеся 17 мая 2023 года, продвигаются опережающими темпами. По словам представителя подрядной организации Михаила Кропивницкого, на текущий момент готовность Станции скорой медицинской помощи составляет около 80%, а Станции переливания крови — около 65%. «Заканчиваем отделку, настилку кровли и гараж. Сдать первый объект планируем уже в сентябре, а второй, соответственно, чуть позже. Они будут полностью оборудованы для комфортной работы врачей и пребывания пациентов», — отметил Кропивницкий.

Станция скорой медицинской помощи в новом корпусе сможет круглосуточно принимать пациентов на догоспитальном этапе, обеспечивать транспортировку пострадавших и больных в стационары Сургута. Ожидается, что ежегодно здесь будут обрабатываться около 60 400 вызовов, при этом в автопарке будет насчитываться 20 автомобилей. В Станции переливания крови планируется заготовка до 20 000 литров крови и ее компонентов в год, что значительно улучшит возможности медицинского обслуживания региона.

Депутат Думы Югры Ольга Леснова подчеркнула важность данных объектов для жизнедеятельности города: «Не только горожане, но и специализированные работники очень ждали новых корпусов. Зачастую медики работают в сложных условиях, даже иногда экстремальных. Им необходимы комнаты отдыха, уютные и свободные помещения. Контроль за строительством осуществляется не только на местном, но и на региональном уровне».

Как сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева, к строительству данных объектов подходят особенно ответственно: «Мы на протяжении долгого времени инспектируем вместе с общественностью города подобные объекты. В «Карту развития Югры» в городе Сургуте входят 75 объектов, 17 из них уже завершены».

Это важный шаг для улучшения медицинской инфраструктуры Сургута и всей Югры, обеспечивающий не только повышение качества медицинских услуг, но и укрепление социальной стабильности в регионе.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 17:09, просмотров: 102, комментариев: 0
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