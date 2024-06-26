Один житель Сургутского района украл дверь, а другой — автомобильное сиденье

Накануне в Сургутском районе зафиксировали две кражи. Один инцидент произошел в поселке Солнечном — 41-летний сотрудник СТО украл передние сидения автомобиля «Нива», рассказала пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

«Полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 41-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Задержанный пояснил, что осуществлял ремонт данной автомашины. Перед сдачей авто владельцам у него возник умысел заменить передние сиденья на имеющиеся в худшем состоянии. Думая, что представители организации не заметят разницу, похищенное имущество он реализовал, деньги потратил на личные нужды. Сумма причиненного ущерба составила порядка 23 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Вторая кража произошла в поселке Белый Яр. 62-летний местный житель целенаправленно зашел в расселенный дом, увидел металлическую дверь и снял ее, чтобы потом сдать на металлолом. Но после оказалось, что женщина, которая заявила в полицию на счет кражи, жила в данной квартире и не планировала переезжать.

По двум инцидентам возбудили уголовное дело. Преступникам грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.