В Думе Сургута утвердили изменения в проект решения об актуализации названий дачных маршрутов

С 1 июня по 30 сентября пожилые сургутяне, являющиеся получателями страховых пенсий по старости, могут ежедневно бесплатно ездить на некоторых маршрутах. Также дополнительная мера социальной поддержки старшего поколения действует в период с 1 по 31 мая по выходным и праздничным дням. На 28 заседании Думы города, 21 июня, были внесены изменения в названия автобусных дачных маршрутов.

Так, пенсионеры могут бесплатно ездить на следующих автобусных маршрутах:

1) № 107 «Речной вокзал − СОТ «Магистраль»;

2) № 110 «магазин «Москва» − СОТ «Прибрежный»;

3) № 111 «магазин «Москва» − СОТ «Чернореченский»;

4) № 112 «Университет − ДПК «Сургутское»;

5) № 113 «магазин «Москва» − СОТ «Виктория»;

6) № 114 «магазин «Москва» − СОТ «Солнечный»;

7) № 115 «Речной вокзал − СОТ «Ветеран»;

8) № 116 «ДК «Строитель» − СОТ «Север»;

9) № 117 «Речной вокзал − СОТ «Черемушки»;

10) № 118 «Железнодорожный вокзал − ПСОК «Железнодорожник»;

11) № 119 «Речной вокзал − СОТ «Старожил-1».

«Вопрос рассматривался на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике. Проект решения подготовлен на основании изменений маршрутной сети городского общественного транспорта с целью актуализации названий дачных маршрутов. По итогам рассмотрения вопроса члены комитета приняли решение рекомендовать Думе города на 28 заседании принять проект решения в представленной редакции», − озвучил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Напоминаем, вктуальное расписание можно посмотреть на сайте администрации.