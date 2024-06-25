16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,3730   EUR  94,0759  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Пенсионерам Сургута напомнили об 11 бесплатных дачных маршрутах

В Думе Сургута утвердили изменения в проект решения об актуализации названий дачных маршрутов

​Пенсионерам Сургута напомнили об 11 бесплатных дачных маршрутах
Фото: Дума Сургута

С 1 июня по 30 сентября пожилые сургутяне, являющиеся получателями страховых пенсий по старости, могут ежедневно бесплатно ездить на некоторых маршрутах. Также дополнительная мера социальной поддержки старшего поколения действует в период с 1 по 31 мая по выходным и праздничным дням. На 28 заседании Думы города, 21 июня, были внесены изменения в названия автобусных дачных маршрутов.

Так, пенсионеры могут бесплатно ездить на следующих автобусных маршрутах:

1) № 107 «Речной вокзал − СОТ «Магистраль»;

2) № 110 «магазин «Москва» − СОТ «Прибрежный»;

3) № 111 «магазин «Москва» − СОТ «Чернореченский»;

4) № 112 «Университет − ДПК «Сургутское»;

5) № 113 «магазин «Москва» − СОТ «Виктория»;

6) № 114 «магазин «Москва» − СОТ «Солнечный»;

7) № 115 «Речной вокзал − СОТ «Ветеран»;

8) № 116 «ДК «Строитель» − СОТ «Север»;

9) № 117 «Речной вокзал − СОТ «Черемушки»;

10) № 118 «Железнодорожный вокзал − ПСОК «Железнодорожник»;

11) № 119 «Речной вокзал − СОТ «Старожил-1».

«Вопрос рассматривался на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике. Проект решения подготовлен на основании изменений маршрутной сети городского общественного транспорта с целью актуализации названий дачных маршрутов. По итогам рассмотрения вопроса члены комитета приняли решение рекомендовать Думе города на 28 заседании принять проект решения в представленной редакции», − озвучил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Напоминаем, вктуальное расписание можно посмотреть на сайте администрации.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:03, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре объявили штормовое предупреждение 710
  2. ​Сургутянин нашел в мусорном контейнере хорька 703
  3. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 452
  4. ​Еще одна трагедия на воде: 18-летний парень утонул в Сургутском районе 385
  5. ​В западно-жилой район Сургута подали ГВС 312
  6. ​В ХМАО ребенка насмерть задавило грузовым лифтом 290
  7. ​В Сургутском районе при ДТП пострадал водитель 282
  8. ​Сургутянка доверилась мошенникам и лишилась 53 тысяч рублей 277
  9. ​В ХМАО появятся центры раннего физического развития детей 267
  10. Тарифы на электроэнергию в Югре вырастут на 8,7 процента 256
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 3993
  2. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 2565
  3. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 2542
  4. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 2046
  5. ​На пост мэра Сургута претендуют еще четыре человека 1952
  6. ​Депутат Думы Югры Ринат Айсин заявился на пост мэра Сургута 1820
  7. Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» открыт для широкой аудитории 1776
  8. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 1676
  9. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1572
  10. ​Главный дорожник ХМАО переходит на работу в правительство Алтая 1504
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6635
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 6162
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5885
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5446
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5280
  6. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4542
  7. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4405
  8. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 3993
  9. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 3955
  10. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3721

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика