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​В Сургутском районе при ДТП пострадал водитель

На трассе «Сургут-Лянтор» колесо от «Камаза» отлетело в легковушку

​В Сургутском районе при ДТП пострадал водитель
Фото: Госавтоинспекция Югры

Накануне, 24 июня, на трассе «Сургут-Лянтор» у автомобиля «Камаз» случился самопроизвольный взрыв колеса. При ДТП пострадал водитель легковушки «Honda», который двигался в попутном направлении, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«24 июня 2024 года около 19:45 на 15 км автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе, у транспортного средства «Камаз», под управлением 23-летнего водителя, по предварительным данным, при движении произошел самопроизвольный взрыв переднего левого колеса, повредив при этом автомобиль «Honda», движущийся в попутном направлении», ― говорится в сообщении.

В результате ДТП 27-летний водитель легкового автомобиля получил травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в который четверо получили травмы.


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Сегодня в 09:31, просмотров: 132, комментариев: 0
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