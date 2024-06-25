Местные жители вытащили из озера Сорумлор в Сургутском районе тело мужчины

Накануне, 24 июня, во второй половине дня в Сургутском районе произошло еще одно происшествие на воде с трагическим исходом. В озере Сорумлор в 18 километрах от деревни Русскинская утонул 18-летний парень, сообщает МЧС России по Югре.

«О происшествии на телефон экстренных служб сообщил очевидец. Местные жители вытащили с поверхности воды мужчину без признаков жизни и проводили реанимационные мероприятия. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины», — говорится в сообщении.

Сотрудники МВД проводят следственные мероприятия.

Напоминаем, в Нижневартовске уже несколько дней ищут пропавшего ребенка, предположительно он утонул в Оби.