Теплоэнергетики Сургута завершили ремонт котельной К-45

Накануне теплоэнергетики Сургута завершили плановый ремонт и техническое обслуживание котельной К-45 и магистральных трубопроводов. Энергообъекты, которые предоставляют тепло и горячую воду девяти микрорайонам города уже подготовили к предстоящему осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба СГЭС.

«В соответствии с графиком 1 июля специалисты СГЭС приступят к комплексному ремонту тепломагистралей «Сургутская ГРЭС-2-ВЖР-Промзона», в начале августа ― «Сургутская ГРЭС-1-ПКТС-ВЖР», которые обеспечивают теплом восточную и центральную части города», ― говорится в сообщении.

Теплоэнергетикам Сургута предстоит подготовить к зиме 40 километров магистральных и 12 километров распределительных тепловых сетей, а также центральные и индивидуальные тепловые объекты.