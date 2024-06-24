Житель Сургута обнаружил в мусорном контейнере хорька. Мужчина шел на работу и, проходя мимо мусорного бака, услышал странный звук. Заглянув туда, он обнаружил маленького хорька. Сургутянин опубликовал видео с животным в общедомовом чате, после чего соседи начали искать для него хозяина.

На вид хорьку около года. «Не кастрированный и железы на месте, отсюда и запах, видимо, по этой причине и выкинули. Домашний, подстрижены когти, ушки чистые. Очень тактильный», - рассказал «Мегаполису» один из соседей дома.

Хорька приютила одна из горожанок. Она надеется, что хозяин найдется, а если нет, оставит зверька себе. Дома у нее уже живет другой хорек по имени Яшка.