Сотрудницу приговорили к 4,5 годам колонии из-за взяток

Сургутский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы государственной инспекции труда за получение взяток. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, подлоге и получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

«Судом установлено, что подсудимая с марта 2017 г. по январь 2021 г. получала взятки в размере от 40 тысяч до 150 тысяч рублей от представителей юридических лиц за укрытие выявленных в ходе проверок нарушений трудового законодательства и непривлечение их к административной ответственности», − говорится в сообщении.

После того, как ее ребенку исполнится 14 лет, она будет отбывать срок 4,5 года колонии. Также она лишена права занимать должности на государственной службе на три года шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.