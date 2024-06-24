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Энергетикам Сургута повысили социальные гарантии и оплату

СГЭС увеличила энергетикам суммы единовременных выплат

Энергетикам Сургута повысили социальные гарантии и оплату
Фото: СГЭС

Накануне в «Сургутских городских электрических сетях» подписали новый коллективный договор. Основным изменением в документе стала социальная гарантия работников. Им увеличили суммы единовременных выплат и ввели дополнительные финансовые поощрения, сообщает пресс-служба СГЭС.

«Введены дополнительные финансовые поощрения. В том числе материальная поддержка ветеранов боевых действий, локальных войн и конфликтов, денежная премия работникам, представленным к награждению, частичная компенсация оплаты занятий спортом», — говорится в сообщении.

При подписании договора учли поступившие пожелания от сотрудников предприятия. Документ является действующим до 2026 года.

«СГЭС не ограничивается исполнением пунктов коллективного договора. Ключевые приоритеты компании – создать комфортные условия труда и обеспечить достойный уровень жизни представителям рабочих профессий. Большая часть расходов компании направлены на реализацию социальных программ и технику безопасности работников», — прокомментировал руководитель СГЭС Виталий Пак.

Отметим, что СГЭС обеспечивает оперативный и ремонтный персонал сезонной одеждой и обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Кроме того, сотрудников привозят к месту работы и обратно несмотря на то, что производственные объекты находятся в черте города. Для сотрудников также осуществляют ежедневную доставку горячего питания из собственной столовой.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 33, комментариев: 0
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