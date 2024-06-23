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​Дом на Аэрофлотской, недавно пострадавший от пожара, расселят

Власти Сургута признали аварийной двухэтажку на Аэрофлотской

​Дом на Аэрофлотской, недавно пострадавший от пожара, расселят
Фото: admsurgut.ru

Двухэтажка на улице Аэрофлотской, в которой в феврале тушили пожар, признана аварийной — семьи, которые в ней живут, расселят. Такое решение приняла на минувшей неделе приняла межведомственная комиссия по инициативе администрации Сургута.

Техническую экспертизу ранее провели специалисты департамента имущественных и земельных отношений: «Установлено, что все конструкции данного дома находятся в аварийном состоянии, — заключил начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов Виталий Галиев. — Их физический износ составляет 80 процентов. После заседания Межведомственной комиссии состоялась рабочая подгруппа по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в части расселения аварийного ветхого жилищного фонда». Принято решение об установлении срока отселения граждан на 2025-2026 годы. Администрацией города при наступлении планового срока расселения, при приобретении жилья, при выделении соответствующего финансирования будут приложены все необходимые усилия по оперативному расселению жителей дома».

Справка: С 2021 по 2024 годы снесено 210 аварийных деревяшек, 1700 семей из них переселили. Сегодня остается еще 30 подобных домов. К переселению требуется подготовиться 25 семьям: предполагается, что оно состоится до конца года.


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Сегодня в 16:26, просмотров: 43, комментариев: 0
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