Обновление уличного освещения продолжится в Сургуте до конца года

Строительство новых линий уличного освещения, а также модернизация существующих будет вестись в Сургуте в течение всего года, сообщает пресс-служба администрации города. «Масштабная модернизация коснется практически каждого микрорайона Сургута, — обещают в мэрии. — Она проводится благодаря первому в городе концессионному соглашению в сфере благоустройства, которое администрация города заключила в декабре прошлого года с ООО «Сургутские городские электрические сети». В рамках соглашения планируется построить почти 50 километров новых линий наружного освещения и заменить старое оборудование на энергоэффективное, обновив пять тысяч светильников существующих объектов».

По словам начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Екатерины Борисовой, партнер надежный, соглашение заключено с ним на 20 лет. «В этот период входит инвестиционный этап, который предполагает строительство в 2024 году новых линий освещения и реконструкцию существующего оборудования, — объясняет чиновница. — К обязательствам концессионера также относится проведение текущего и капитального ремонта объектов освещения. Механизм концессии позволяет эффективно распределить средства бюджета города таким образом, чтобы уже в этом году жители Сургута могли увидеть результат модернизации».

В рамках работ новый свет получат практически все микрорайоны, включая территории вблизи социальных объектов, подходы к школам и детским садам, внутриквартальные проезды, а также производственную зону, прилегающие поселки. В некоторых из них работы уже провели — новой освещение можно оценить на улицах 60 лет Октября, Иосифа Каролинского, Электротехнической, Кукуевицкого, проезде Дружбы, Бульваре писателей, в 31 микрорайоне, в районе Черного Мыса, поселках Лунном и Снежном, частично на проспектах Ленина и Мира. Всего энергетики заменили свыше тысячи светильников.

Новые линии освещения строить начнут уже в июле: опоры поставят на пяти автомагистралях по направлению к дачным кооперативам «Прибрежный», «Старожил», «Чернореченский», «Виктория», «Магистраль». Помимо того, улучшат городскую среду рядом с образовательными и медицинскими учреждениями.