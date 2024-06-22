Международный фестиваль коренных народов мира проходит в эти выходные в Сургуте

Жителей и гостей Сургута приглашают на Международный фестиваль коренных народов мира «Югра». Масштабное мероприятие, в котором участвуют представители пяти стран, проходит в эти выходные в историко-культурном центре «Старый Сургут».

«Приглашаем сургутян и гостей города посетить уникальное мероприятие и познакомиться с культурой разных народов. Там вас ждет интерактивная уличная программа, мастер-классы, творческие мастерские, ярмарка», - сообщает администрация Сургута в своей группе в ВК.

На фестивале представлены мастера, ученые, исследователи и художники. Площадки работают сегодня до 18:00, завтра - до 14:00.