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​Сургутян приглашают на масштабный фестиваль в эти выходные

Международный фестиваль коренных народов мира проходит в эти выходные в Сургуте

​Сургутян приглашают на масштабный фестиваль в эти выходные
Фото: администрация Сургута / vk.com

Жителей и гостей Сургута приглашают на Международный фестиваль коренных народов мира «Югра». Масштабное мероприятие, в котором участвуют представители пяти стран, проходит в эти выходные в историко-культурном центре «Старый Сургут».

«Приглашаем сургутян и гостей города посетить уникальное мероприятие и познакомиться с культурой разных народов. Там вас ждет интерактивная уличная программа, мастер-классы, творческие мастерские, ярмарка», - сообщает администрация Сургута в своей группе в ВК.

На фестивале представлены мастера, ученые, исследователи и художники. Площадки работают сегодня до 18:00, завтра - до 14:00.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 133, комментариев: 0
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