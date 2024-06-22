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​На пост мэра Сургута претендуют 28 человек

В Сургуте завершился прием документов на пост мэра

​На пост мэра Сургута претендуют 28 человек
Фото: дума Сургута

В Сургуте накануне, 21 июня, завершился прием документов на пост мэра. В последний день приема документов на пост главы города обратились пять человек. Общее число претендентов на должность мэра составило 28 человек.

Среди претендентов — председатель думы Сургута и главврач городской поликлиники №1 Максим Слепов, руководитель фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун и депутат думы от «Единой России» Ринат Айсин.

Выборы главы Сургута пройдут в два этапа. На первом этапе специальная комиссия, в которую входят депутаты городской думы и представители правительства ХМАО, рассмотрят документы претендентов и отберут не менее двух кандидатур. На втором - депутаты выберут главу города из числа утвержденных комиссией кандидатов.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 129, комментариев: 0
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