В Сургуте завершился прием документов на пост мэра

В Сургуте накануне, 21 июня, завершился прием документов на пост мэра. В последний день приема документов на пост главы города обратились пять человек. Общее число претендентов на должность мэра составило 28 человек.

Среди претендентов — председатель думы Сургута и главврач городской поликлиники №1 Максим Слепов, руководитель фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун и депутат думы от «Единой России» Ринат Айсин.

Выборы главы Сургута пройдут в два этапа. На первом этапе специальная комиссия, в которую входят депутаты городской думы и представители правительства ХМАО, рассмотрят документы претендентов и отберут не менее двух кандидатур. На втором - депутаты выберут главу города из числа утвержденных комиссией кандидатов.