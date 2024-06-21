Пострадавший от пожара дом в Сургуте признали аварийным, жильцов расселят

В Сургуте дом на ул. Аэрофлотская, пострадавший в результате пожара, признали аварийным. Жильцов дома расселят, сообщает телеграм-канал администрации города.

Пожар в двухэтажном доме на ул. Аэрофлотская, 50 произошел 11 февраля. В результате возгорания повреждения получила одна квартира, еще 13 пострадали от воды при тушении.

«Проведена техническая экспертиза дома на предмет его аварийности. Установлено, что все его конструкции находятся в аварийном состоянии. Их физический износ составляет 80 %», - уточнили в мэрии.

Семьям, чье жилье пострадало от огня и при тушении пожара, оказали материальную помощь.

С 2021 по 2024 год в Сургуте расселили более 1 700 семей, проживающих в аварийных деревянных домах. 210 таких строений уже снесли. Остается переселить 25 семей и снести около 30 домов. Сделать это планируется до конца 2024 года.