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Председатель Думы Сургута Максим Слепов участвует в конкурсе на место главы города

В предвыборную гонку вступил руководитель городского парламента

Председатель Думы Сургута Максим Слепов участвует в конкурсе на место главы города
Фото: Дума Сургута

Предвыборная гонка в Сургуте наконец начинает обретать очертания: после череды неизвестных, подавших полтора десятка заявок в конкурсную комиссию по выбору градоначальника начали заявляться люди, которых горожане знают достаточно хорошо. Так, список претендентов пополнил председатель Думы Сургута Максим Слепов, он же главврач городской поликлиники №1.

«Сургут — мой родной город. Город, где живут мои близкие, моя семья, мои друзья. Судьба сургутян, которых я уважаю за особый характер и волю, мне не безразлична», — объяснил он свое решение в собственном телеграм-канале.

Напомним, ранее документы подал еще один парламентарий — депутат окружной думы Ринат Айсин. Сбор заявок прекратится сегодня.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 107, комментариев: 0
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