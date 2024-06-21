В предвыборную гонку вступил руководитель городского парламента

Предвыборная гонка в Сургуте наконец начинает обретать очертания: после череды неизвестных, подавших полтора десятка заявок в конкурсную комиссию по выбору градоначальника начали заявляться люди, которых горожане знают достаточно хорошо. Так, список претендентов пополнил председатель Думы Сургута Максим Слепов, он же главврач городской поликлиники №1.

«Сургут — мой родной город. Город, где живут мои близкие, моя семья, мои друзья. Судьба сургутян, которых я уважаю за особый характер и волю, мне не безразлична», — объяснил он свое решение в собственном телеграм-канале.

Напомним, ранее документы подал еще один парламентарий — депутат окружной думы Ринат Айсин. Сбор заявок прекратится сегодня.