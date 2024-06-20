В Салавате идет финал IX Всероссийской летней Универсиады 2024 года по шахматам

Сургутский шахматист Александр Лилов представляет Югру в составе команды на финале IX Всероссийской летней Универсиады 2024 года по шахматам — соревнования стартовали накануне в Салавате, в них борются команды 16 российских вузов из 15 регионов страны.

Александр Лилов, многократный чемпион Сургута, в турнирной таблице после двух туров входит в пятерку лидеров.

Универсиада будет длиться до 22 июня. Каждый регион представляет команда из четырех человек — по двое юношей и двое девушек. В команде Сургутского государственного педагогического университета, помимо Александра Лилова на соревнования отправились Артем Шарифулин, Анастасия Гульченко, Патимат Шапиева.