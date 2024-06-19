16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,0354   EUR  93,2994  

Новости

Больше новостей
Вы употребляете БАДы?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте наградили врачей по случаю Дню медицинского работника

Более 80 специалистов здравоохранения наградили в Сургуте

​В Сургуте наградили врачей по случаю Дню медицинского работника
Фото администрации Сургута

В Сургутской филармонии прошла торжественная церемония награждения в честь Дня медицинского работника, на которой более 80 специалистов здравоохранения были отмечены почетными грамотами и благодарностями от автономного округа, губернатора и думы Югры, а также от главы и думы города Сургута.

Исполняющая обязанности главы города Сургута Людмила Батракова выразила особую благодарность и уважение к медицинским работникам: «С большим удовольствием и трепетом в душе хочу поздравить вас с праздником в канун Дня медицинского работника. Вы – самые важные люди. Те, кто помогают появиться на свет, сопровождают нас всю жизнь. Мы безгранично доверяем вам свою жизнь в минуты, когда нам плохо. Хочу пожелать удачи, здоровья, радости в жизни, благодарного пациента, который слышит и понимает. Вы очень нужны нам. С благодарностью к Вам и Вашей профессии».

Медицинские работники были награждены за многолетний труд, достижения в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие и совершенствование региональной системы здравоохранения. Среди награжденных – врачи, медсестры, заведующие медицинских учреждений из городских поликлиник, окружной клинической и травматологической больниц, центра охраны материнства и детства, городской станции скорой медицинской помощи.

Председатель думы города Сургута (а также главврач поликлиники №1) Максим Слепов подчеркнул важность их работы: «Мы с вами ежедневно работаем на благо пациентов, это большой труд. Я с большим уважением отношусь к нашей профессии. Горжусь каждым из вас. Желаю благополучия, развития нашим медицинским учреждениям, здоровья вам и вашим близким».

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:42, просмотров: 30, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 1152
  2. ​«Леруа Мерлен» переименуют в России 619
  3. ​На пост мэра Сургута претендуют еще четыре человека 510
  4. ​Депутат Думы Югры Ринат Айсин заявился на пост мэра Сургута 444
  5. ​Начинающий водитель из Нижневартовска сбил четырехлетнего мальчика 338
  6. ​Береза возле Бульвара Свободы в Сургуте не выдержала штормового ветра 336
  7. ​Главный дорожник ХМАО переходит на работу в правительство Алтая 307
  8. ​«Крылов-парк» в Сургуте остался без басен Крылова 272
  9. ​Роспотребнадзор ХМАО назвал водоемы, безопасные для купания 241
  10. ​Брусника завершила расселение девяти домов в первом КРТ Югры 239
  1. ​«Проблема транспортной реформы в том, что подвижной состав оказался не готов к новой маршрутной сети» 1892
  2. ​В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и погибла 1805
  3. ​В Сургуте приступили к ремонту проезда Мунарева 1677
  4. ​Первые жертвы купального сезона: в Сургуте утонули два человека 1617
  5. ​В Сургуте начались работы по благоустройству парка в 20А микрорайоне 1553
  6. ​После введения санкций против Мосбиржи курс рубля «полетает», но стабилизируется на плюс-минус прежнем уровне 1534
  7. ​НТЦ, транспортная реформа, подход к строительству – какие сигналы дал Руслан Кухарук сургутским элитам в свой первый визит 1478
  8. ​«Двери закрыты, объект охраняется». «Аврору» будут патрулировать 1419
  9. ​Жара в Сургуте закончится сегодня 1395
  10. ​Уровень воды в реке Обь поднялся еще на четыре сантиметра 1387
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5937
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5596
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5220
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4644
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 4559
  6. ​Уютная среда убежала от дикарей 4138
  7. ​В каких странах жители Югры провели майские праздники? 3928
  8. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 3866
  9. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 3575
  10. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3284

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика