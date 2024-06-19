16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,0354   EUR  93,2994  

Новости

Больше новостей
Вы употребляете БАДы?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте отремонтировали дорогу в городскому кладбищу

В Сургуте раньше срока отремонтировали дорогу к городскому кладбищу

​В Сургуте отремонтировали дорогу в городскому кладбищу
Фото: телеграм-канал "Северавтодор"

В Сургуте завершили ремонт дороги, ведущей к городскому кладбищу. Об этом сообщает пресс служба «Северавтодора».

«Филиал №3 завершил работы по укладке асфальта и укреплению обочин на участке дороги длиной 840 метров, ведущем от улицы Аэрофлотская к городскому кладбищу в Сургуте», - говорится в сообщении.

Уточняется, что дорожники выполнили ремонтные работы почти на три месяца раньше запланированного срока.

Ранее сообщалось, что в Сургуте начался долгожданный ремонт на проезде Мунарева за ТЦ «Росич». Глубокие ямы и множество выбоин на этом участке затрудняли проезд транспорта, а отсутствие тротуаров — проход для горожан.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:46, просмотров: 106, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 1140
  2. ​Новый автовокзал можно разместить возле ж/д-вокзала, но только со стороны улицы Западной 758
  3. ​«Леруа Мерлен» переименуют в России 615
  4. ​Дороги, овраги, подъезды к Сайме 551
  5. ​На пост мэра Сургута претендуют еще четыре человека 493
  6. ​Депутат Думы Югры Ринат Айсин заявился на пост мэра Сургута 408
  7. ​Начинающий водитель из Нижневартовска сбил четырехлетнего мальчика 334
  8. ​Береза возле Бульвара Свободы в Сургуте не выдержала штормового ветра 322
  9. ​Главный дорожник ХМАО переходит на работу в правительство Алтая 291
  10. ​«Крылов-парк» в Сургуте остался без басен Крылова 262
  1. ​«Проблема транспортной реформы в том, что подвижной состав оказался не готов к новой маршрутной сети» 1892
  2. ​В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и погибла 1802
  3. ​В Сургуте приступили к ремонту проезда Мунарева 1673
  4. ​Первые жертвы купального сезона: в Сургуте утонули два человека 1612
  5. ​В Сургуте начались работы по благоустройству парка в 20А микрорайоне 1549
  6. ​После введения санкций против Мосбиржи курс рубля «полетает», но стабилизируется на плюс-минус прежнем уровне 1534
  7. ​НТЦ, транспортная реформа, подход к строительству – какие сигналы дал Руслан Кухарук сургутским элитам в свой первый визит 1476
  8. ​«Двери закрыты, объект охраняется». «Аврору» будут патрулировать 1411
  9. ​Жара в Сургуте закончится сегодня 1391
  10. ​Уровень воды в реке Обь поднялся еще на четыре сантиметра 1383
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5935
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5595
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5220
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4642
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 4559
  6. ​Уютная среда убежала от дикарей 4137
  7. ​В каких странах жители Югры провели майские праздники? 3925
  8. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 3865
  9. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 3568
  10. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3284

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика