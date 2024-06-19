Таблички с цитатами из басен Крылова стерлись в «Крылов-парке» в Сургуте

Сургутский «Крылов-парк» постепенно приходит в негодность. Власти города несколько лет боролись с вандализмом на фигурах знаменитых произведений Ивана Андреевича Крылова, однако пришла новая беда − стерлись таблички, на которых были выгравированы цитаты из известных басен.

Подчеркнем, что ранее блоки с цитатами из басен выглядели так:

Редакция siapress.ru отправляла запрос в администрацию Сургута с вопросом о том, когда современное место для прогулок ждет ремонт. На момент написания текста ответа нет.

Напоминаем, что «Крылов-парк» представили горожанам в 2021 году. Концепцию сквера выбрали жители близлежащих микрорайонов еще на стадии его проектирования.