Новые автобусы большого класса вышли на улицы Сургута

На улицы Сургута вышли 9 новых автобусов большого класса. Они приступили к обслуживанию 47 и 45 маршрутов, сообщает телеграм-канал администрации города.

Вместимость автобуса - 98 мест. Каждый оборудован откидным трапом и площадкой для размещения инвалидной коляски.

«В салоне предусмотрена бескондукторная оплата проезда на всех трёх дверях при заходе пассажиров. В целях безопасности внутри и снаружи установлены камеры видеонаблюдения», - уточнили в мэрии.

Ранее АО «СПОПАТ» ввел в эксплуатацию 30 новых автобусов. Еще один поступит в августе. Пополнение подвижного состава на предприятии продолжится, заверили в мэрии.