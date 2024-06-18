В Сургуте мальчик, который выпал из окна пятого этажа, вышел из комы

В Сургуте из комы вышел двухлетний мальчик, который выпал из окна пятого этажа. Для дальнейшего лечения ребенка перевели в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу

«Ребенок вышел из комы и в настоящее время продолжает лечение в детской окружной больнице Нижневартовска», - сообщили в пресс-службе Сургутского травмцентра.

Трагедия произошла в апреле в доме №14 на проспекте Набережный. Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. По данным правоохранительных органов, ребенок оперся на москитную сетку и упал вниз. В это время в квартире находились его отец и 8-летний брат.