Сургутский ночной клуб анонсировал концерт Николая Должанского

В ночном клубе Сургута «Аквилон» с концертом выступит известный по проектам «Дом-2» и «Званый ужин» Николай Должанский. Встретиться с сургутянами звезда телешоу планирует 22 июня. Об этом «Аквилон» сообщили в своем телеграм-канале.

«Напоминаем про нашего гостя в эту субботу», — говорится в сообщении заведения под афишей.

Сам Николай Должанский обратился к жителям Сургута через видео, которое опубликовано в телеграм-канале «Аквилон».

«Братишки, сестрички, город Сургут, буду выступать, читать реп и станцую свои знаменитые «коляновы» танцы», — прокомментировал Должанский.

Напомним, что в интернете видео с его участием часто становятся вирусными и набирают просмотры на различных платформах. Поэтому сургутяне находятся в предвкушении, ожидая, что же на этот раз сделает звезда телестройки.