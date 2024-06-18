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​Житель Сургутского района обвинил девушку в вымогательстве денег

Югорчанин заявил в полицию на интернет-знакомую из-за шантажа

​Житель Сургутского района обвинил девушку в вымогательстве денег
Фото: ru.freepik.com

Житель Сургутского района заявил в полицию о вымогательстве денежных средств. Мужчина перевел интернет-знакомой десять тысяч рублей после того, как она начала шантажировать его тем, что распространит все его интимные фотографии, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

«В ходе разбирательства было установлено, что заявитель познакомился в одной из социальных сетей с девушкой, активно вел с ней переписку и обменивался интимными фотографиями. Позже она стала угрожать ему, что распространит данные снимки в сети Интернет и требовать денежные средства в размере десяти тысяч рублей. Потерпевший перевел на указанный счет деньги и обратился в полицию», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ «Вымогательство». Сейчас полиция занимается установлением и задержанием преступницы. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок четырех лет.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 51, комментариев: 0
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