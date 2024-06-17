Депутаты Сургута обсудили дополнительные меры поддержки добровольных пожарных

В Сургуте работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей могут предоставить дополнительные меры социальной поддержки. Среди них − личное страхование на случай причинения вреда жизни или здоровью, возмещение расходов на топливо во время выполнения задач по ликвидации возгораний, а также единовременная выплата в течение года в размере 15 тысяч рублей. Об этом стало известно на заседании постоянного комитета Думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

«В 2023 году добровольная пожарная охрана в России приняла участие к ликвидации 26 тысяч техногенных пожаров и более 15 тысяч − природных пожаров. Причем около 10% от этого количества пожаров было потушено именно добровольными пожарными. Спасено 364 человека. Добровольные пожарные Сургута также неоднократно принимали участие в ликвидации природных пожаров», − подчеркнул в своем докладе начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Андрей Рачёв.

Подчеркнем, что на сегодняшний день в городе работает местная общественная организация «Добровольно-спасательное пожарное формирование город Сургута, в состав которого входит 24 добровольца.

«Рассматриваемый проект решения был рассмотрен в аппарате Думы города. Замечаний нет. Имеется положительное заключение контрольно-счетной палаты. Если вопросов нет, то озвучу предполагаемое решение: рекомендовать на 28 заседании Думы города принять решение в представленной редакции», − резюмировал заместитель председателя Думы Сургута Александр Олейников.

Напоминаем, что по итогам пожароопасного сезона 2023 года на территории Югры пожарные ликвидировали 856 природных пожаров. А именно: 174 ландшафтных пожара на площади 28 тыс. га, 675 лесных пожаров на площади 65,4 тыс. га, 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.