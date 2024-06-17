Сургутяне от 35 до 44 лет соглашаются на «черную» зарплату чаще, чем молодые

Среди жителей Сургута лишь 37% согласны на «черную» зарплату. Оставшиеся 44% опрошенных не готовы рассматривать условия работы с «серой» зарплатой. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob.

«В настоящее время, когда на рынке труда наблюдается дефицит кадров, соискатели стали более требовательными. 44% респондентов не будут рассматривать предложения о работе с неофициальным оформлением или «серой» зарплатой. В противовес им 37% опрошенных выразили готовность принять такие условия», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что мужчины чаще женщин готовы работать неофициально или полуофициально: 43% против 31%. Жители города в возрасте от 35 до 44 лет согласны на подобные условия чаще тех, кто старше или моложе.

Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще соглашаются на работу с «серой» или «черной» зарплатой, чем те, кто зарабатывает больше.