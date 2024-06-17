Сургут вошел в топ-10 развитых с точки зрения цифровизации городов России

Сургут попал в топ-10 городов России, которые внедряют в свою инфраструктуру концепцию «Умный город». Крупнейший муниципалитет Югры занял седьмую строчку рейтинга среди крупных городов страны. В первой тройке лидеров почетно находятся Тюмень, Владивосток и Севастополь, сообщает «Сургутская трибуна».

«Умный город – это концепция, направленная на повышение качества жизни наших граждан. Она затрагивает все аспекты городского развития – от транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства до социальной сферы, и экологии. Оценить уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», а также выявить перспективные направления дальнейшего развития современных городов позволяет индекс IQ», – рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Индекс «IQ городов» оценивается в четырех категориях: административные центры, большие, крупные и крупнейшие города. Сам проект «Умный город» Минстроем реализовывается с 2018 года.

Напоминаем, Минстрой РФ уже называл Сургут одним из «умных» городов с населением до миллиона человек. Нефтяная столица расположилась на третьем месте.