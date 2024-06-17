Полиция Сургутского района задержала парня за кражу денег с банковской карты

Накануне полицейские Сургутского района получили заявление от 60-летнего жителя поселка Нижнесортымский о краже денежных средств с банковской карты. Мужчина лишился 37 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

Вором оказался 19-летний парень, который приехал в Сургут на заработки и проживал в хостеле, куда позже подселился потерпевший.

«При совместном сожительстве подозреваемый заметил пароль от телефона потерпевшего и увидел сумму накоплений. Ночью он перевел своему брату посредством мобильного банка спящего соседа 30 тысяч рублей. Переждав пару дней и поняв, что заявитель не обнаружил утрату денег, он повторно перевел семь тысяч рублей своему знакомому. Денежные средства подозреваемый переводил в счет возврата долга. Потерпевший заметил хищение денег только по возвращению домой в поселок Нижнесортымский и обратился в полицию», — говорится в сообщении.

На фигуранта возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.