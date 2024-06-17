В Сургут «Русбизнесавто» привезут для нефтяников шесть автобусов с газовым двигателем

В Сургут поступит шесть междугородних автобусов с газовым двигателем. Ими будут пользоваться компании, занимающиеся строительством и обслуживанием нефтяной инфраструктуры в городе, сообщили в пресс-службе «Русбизнесавто».

«В Сургуте «Русбизнесавто» передал шесть междугородних автобусов с газовым двигателем HIGER KLQ 6119TQ компании, занимающейся строительством и обслуживанием нефтяной инфраструктуры. Автобусы будут использоваться для перевозки сотрудников», — говорится в сообщении.

По данным «Русбизнесавто», с января по апрель 2024 года рынок новых туристических автобусов из Китая в ХМАО составил 40 единиц. В сравнении с первыми четырьмя месяцами прошлого года, рынок вырос почти в два раза.