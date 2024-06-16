16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,0658   EUR  95,1514  

Новости

Больше новостей
Вы употребляете БАДы?
Комментировать
0
Вы ждете пятый сезон «Пацанов»?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте ради Крестного хода перекроют дороги

Несколько улиц перекроют в Сургуте для проведения Крестного хода

В Сургуте ради Крестного хода перекроют дороги
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

В Сургуте в следующее воскресенье, 23 июня, перекроют несколько улиц для проведения Крестного хода в православный праздник День Святой Троицы. Дороги закроют для транспорта с 09:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения введут:

по улице Мелик-Карамова: от улицы Федорова до улицы Геологической

по улице Геологической: от улицы Мелик-Карамова до проспекта Пролетарского

по проспекту Пролетарскому: от улицы Геологической до улицы 30 лет Победы

по проспекту Мира: от улицы 30 лет Победы до проезда к бульвару Писателей между торговым центром «Престиж» и школой №27

по улице Университетской: от улицы Маяковского до проспекта Пролетарского.

Автомобилистов просят учитывать ограничения движения при планировании поездок.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:54, просмотров: 150, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​НТЦ, транспортная реформа, подход к строительству – какие сигналы дал Руслан Кухарук сургутским элитам в свой первый визит 699
  2. ​Жара в Сургуте закончится сегодня 674
  3. ​Порядка 440 приусадебных участков в Югре остаются подтопленными 546
  4. ​Десятый молодежный центр открылся в Сургутском районе 538
  5. ​Р-ФОН прошел тесты и испытания 492
  6. ​ОСАГО по дистанту 456
  7. ​Самолет Utair совершил жесткую посадку в снегах на Ямале 197
  8. Сургутян предупреждают о перекрытии моста через Обь 186
  9. Уральский полпред Якушев получил новый пост 152
  10. В Сургуте ради Крестного хода перекроют дороги 150
  1. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4170
  2. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 3041
  3. Вернуть права за пьяное вождение можно будет после подписания контракта с Минобороны 2053
  4. ​Читатели siapress.ru не разобрались со своим отношением к новому главе региона 1733
  5. ​Нам нужны умные головы и крепкие рабочие люди. Но приезжают к нам совсем не нефтяники и инженеры 1654
  6. ​В «Авроре» — пожар // ФОТО 1582
  7. ​Руслан Кухарук с командой правительства Югры по итогам работы на ПМЭФ привлек 70 млрд рублей 1501
  8. Летевший из Сургута в Москву вахтовик открыл аварийный выход самолета 1474
  9. ​СК проверяет сообщение о трудовом рабстве в ХМАО 1428
  10. ​Не работа, а тоска: жители Югры составили рейтинг самых неинтересных профессий 1341
  1. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6944
  2. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5540
  3. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5240
  4. Время, вперёд! 4922
  5. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4818
  6. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4170
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 4149
  8. ​Уютная среда убежала от дикарей 3889
  9. ​Одной из библиотек Сургута присвоили имя Чингиза Айтматова 3612
  10. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 3561

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика