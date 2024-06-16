16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,0658   EUR  95,1514  

Новости

Больше новостей
Вы употребляете БАДы?
Комментировать
0
Вы ждете пятый сезон «Пацанов»?
Комментировать
0
Больше опросов

Сургутян предупреждают о перекрытии моста через Обь

Мост через Обь в районе Сургута будут перекрывать ночами

Сургутян предупреждают о перекрытии моста через Обь
Фото: vk.com/duma_surguta

Мост имени Солохина, расположенный в районе Сургута, будут перекрывать ночами с 17 по 26 июня. Специалисты проведут обследование объекта, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«С 17 по 26 июня включительно на мосту имени Валентина Фёдоровича Солохина (мост через реку Обь в районе г. Сургута), по которому проходит автодорога г. Нефтеюганск – г. Сургут, будут проводиться работы по обследованию моста», - говорится в сообщении.

В эти дни движение транспорта будет полностью перекрываться с 01:00 до 04:00.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:12, просмотров: 26, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тело одного из утонувших на водохранилище в Сургуте найдено 832
  2. ​«Двери закрыты, объект охраняется». «Аврору» будут патрулировать 677
  3. ​В Сургуте нельзя купаться 654
  4. ​НТЦ, транспортная реформа, подход к строительству – какие сигналы дал Руслан Кухарук сургутским элитам в свой первый визит 636
  5. ​В связи с Курбан-байрамом в Сургуте перекроют движение у мечети 624
  6. ​Жара в Сургуте закончится сегодня 607
  7. ​Власти Югры интересуются, довольны ли сургутяне набором авиарейсов 599
  8. ​Порядка 440 приусадебных участков в Югре остаются подтопленными 491
  9. ​Десятый молодежный центр открылся в Сургутском районе 477
  10. ​Р-ФОН прошел тесты и испытания 437
  1. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4154
  2. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 3014
  3. Вернуть права за пьяное вождение можно будет после подписания контракта с Минобороны 2037
  4. ​Читатели siapress.ru не разобрались со своим отношением к новому главе региона 1727
  5. ​Нам нужны умные головы и крепкие рабочие люди. Но приезжают к нам совсем не нефтяники и инженеры 1642
  6. ​В «Авроре» — пожар // ФОТО 1571
  7. ​Руслан Кухарук с командой правительства Югры по итогам работы на ПМЭФ привлек 70 млрд рублей 1492
  8. Летевший из Сургута в Москву вахтовик открыл аварийный выход самолета 1459
  9. ​СК проверяет сообщение о трудовом рабстве в ХМАО 1420
  10. ​Не работа, а тоска: жители Югры составили рейтинг самых неинтересных профессий 1327
  1. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6935
  2. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5525
  3. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5231
  4. Время, вперёд! 4908
  5. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4809
  6. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4154
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 4133
  8. ​Уютная среда убежала от дикарей 3880
  9. ​Одной из библиотек Сургута присвоили имя Чингиза Айтматова 3600
  10. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 3543

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика