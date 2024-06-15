Власти Сургута напоминают: в городе нет разрешенных мест для купания

Лето наступило, сургутяне полезли в воду — однако Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что мест, разрешенных для купания, в нашем городе нет: существующие водоемы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«За купание в запрещенных местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до 2000 рублей», — подчеркивают в ведомстве.

Сегодня в городе можно лишь принимать солнечные ванны на берегу. Для этого обустроено три места — в парке «За Саймой», на Черной речке в районе Аэрофлотской улицы и в центре отдыха «Эдем» между Мелик-Карамова и Югорским трактом.

Горожане запретам не внемлют, что может окончиться трагедией. Так, накануне вечером на водохранилище Сургутской ГРЭС уже утонули два человека.