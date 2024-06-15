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​Десятый молодежный центр открылся в Сургутском районе

В Нижнесортымском состоялось открытие нового молодежного центра

​Десятый молодежный центр открылся в Сургутском районе
Фото: РМЦ

Юбилейный, десятый молодежный центр открыли на минувшей неделе в Сургутском районе — учреждение, получившее поддержку программы «Регион для молодых» от Росмолодежи, будет работать в Нижнесортымском.

«В 2024 году Сургутский район стал победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых, — комментирует начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова. — Ремонтные работы проведенные вместе с закупкой оборудования, в рамках федерального проекта «Росмолодежи», мы считаем уникальной особенностью данного молодежного центра».

Ранее здесь размещалась начальная школа — однако у в конце прошлого года здание передали передали в безвозмездное пользование муниципальному автономному учреждению «Районный молодежный центр». В создание нового места притяжения местной молодежи вложили более четырех миллионов рублей из федерального бюджета, шесть миллионов — из бюджета муниципалитета.

На территории молодежного центра располагаются четыре пространства: концертный зал, кибер-класс, пространство креатива и мини-коворкинг.


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15 июня в 17:14, просмотров: 873, комментариев: 0
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