Два купальщика утонули в водохранилище ГРЭС

Накануне вечером в Сургуте утонули два человека. Как передает Едина диспетчерская служба города, в 19.34 на телефон поступило сообщение, что в водохранилище Сургутской ГРЭС-2 в районе СОТ «Черемушки» тонут подростки. Экстренные службы, прибывшие на место происшествие, обнаружили, что случилась трагедия.

«По предварительным данным, утонули двое молодых людей 2003 и 2005 года рождения. Водолазами спасательного центра проводится поиск утонувших», — сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, что в Сургуте ни один из водоемов не предназначен для купания — однако некоторых горожан это не останавливает: в воду лезут везде, включая, например, реку Сайма в черте города, о чем свидетельствует фоторепортаж siapress.ru.