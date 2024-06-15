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​Первые жертвы купального сезона: в Сургуте утонули два человека

Два купальщика утонули в водохранилище ГРЭС

​Первые жертвы купального сезона: в Сургуте утонули два человека
Фото: admsurgut.ru

Накануне вечером в Сургуте утонули два человека. Как передает Едина диспетчерская служба города, в 19.34 на телефон поступило сообщение, что в водохранилище Сургутской ГРЭС-2 в районе СОТ «Черемушки» тонут подростки. Экстренные службы, прибывшие на место происшествие, обнаружили, что случилась трагедия.

«По предварительным данным, утонули двое молодых людей 2003 и 2005 года рождения. Водолазами спасательного центра проводится поиск утонувших», — сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, что в Сургуте ни один из водоемов не предназначен для купания — однако некоторых горожан это не останавливает: в воду лезут везде, включая, например, реку Сайма в черте города, о чем свидетельствует фоторепортаж siapress.ru.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 24, комментариев: 0
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