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​«Центру» предложили новый маршрут взамен бывших

Вместо обслуживания 45 и 47 маршрутов ООО «Центр» предложили заняться 61-м маршрутом

​«Центру» предложили новый маршрут взамен бывших
Фото: 2GIS

В Сургуте перевозчик ООО «Центр», возможно, займется обслуживанием 61-го маршрута взамен 45-го и 47-го: об этом накануне сообщила пресс-служба городской администрации.

«АО «СПОПАТ» предложило ООО «Центр» осуществлять городские пассажирские перевозки в целях сохранения рабочих мест. Договоренность достигнута по 61-му маршруту», — говорится в сообщении.

«Детали договоренности еще обсуждаются, — комментирует генеральный директор АО «СПОПАТ» Александр Попов. — Планируется, что «Центр» выпустит на линию 11 автобусов на 61-й маршрут. Ориентировочный срок выхода – конец июня этого года. Также в планах рассмотреть передачу на субподряд обществу еще часть объемов по перевозкам. Ориентируемся на общий объем – задействовать порядка 33 автобусов ООО «Центр». Администрация города нас поддержала. Таким образом (в том числе) сохраним рабочие места для людей».

Напомним, конфликт возник вокруг нежелания руководства ООО «Центр» продлевать контракт с городским перевозчиком — камнем преткновения стало определение тарифа за километр. «Центр» при обсуждении условий дальнейшего сотрудничества предложил 236 рублей, СПОПАТ максимально возможной назвал сумму 220 рублей. В итоге контракт не был продлен, и на маршруты 45 и 47 вышли автобусы уже не «Центра», а самого «СПОПАТа». Предполагается, что городское предприятие продолжит их обслуживание.

Подробности об отношениях «СПОПАТа со своим субподрядчиком читайте в свежем интервью Александра Попова на портале siapress.ru, а предыдущие новости из этого сюжета — в специальном разделе сайта «СПОПАТ против Центра»,


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15 июня в 08:19, просмотров: 957, комментариев: 0
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