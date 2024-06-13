Сургутянам пришел счет за уборку снега в мае

Сургутяне неприятно удивились счетам за механизированную уборку снега и вывоз строительного мусора в мае. Ни того, ни другого, по словам жильцов дома по улице Восход, 1, не было. Сумма за невыполненные услуги оказалась немаленькой, только за очистку снега придется отдать более двух тысяч рублей, рассказали в телеграм-канале «SiTV».

«Кроме того, жителей дома уже какое-то время здорово напрягают непонятные начисления, «аварийка», до которой невозможно дозвониться, а также лифты, большинство из которых не работает», − дополнили в публикации.

В УК отказались комментировать эту ситуацию. Однако Жилстройнадзор пояснил, что счета за уборку снега и вывоз мусора появились в качестве перерасчета. По остальным жалобам жителей дома ведется проверка.