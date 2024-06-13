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​Жителям Сургута выставили счет за несуществующую уборку снега в мае

Сургутянам пришел счет за уборку снега в мае

​Жителям Сургута выставили счет за несуществующую уборку снега в мае
Фото: SiTV, ru.freepik.com

Сургутяне неприятно удивились счетам за механизированную уборку снега и вывоз строительного мусора в мае. Ни того, ни другого, по словам жильцов дома по улице Восход, 1, не было. Сумма за невыполненные услуги оказалась немаленькой, только за очистку снега придется отдать более двух тысяч рублей, рассказали в телеграм-канале «SiTV».

«Кроме того, жителей дома уже какое-то время здорово напрягают непонятные начисления, «аварийка», до которой невозможно дозвониться, а также лифты, большинство из которых не работает», − дополнили в публикации.

В УК отказались комментировать эту ситуацию. Однако Жилстройнадзор пояснил, что счета за уборку снега и вывоз мусора появились в качестве перерасчета. По остальным жалобам жителей дома ведется проверка.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 157, комментариев: 0
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